Gesundheitssport in Rheinberg : Grüne Schwingringe ziehen Kreise

Smovey-Papst Detlev Friedriszik (4.v.r.) wird von Vize-Landrat Heinrich Heselmann, Frank Tatzel und Bürgermeister Dietmar Heyde unterstützt. Foto: Armin Fischer (arfi)

RHEINBERG Aktion „Rheinberg bewegt“ bot ein Smovey-Training in der Stadthalle als Impuls an, sich sportlich zu bewegen. Nicht nur an Parkinson erkrankte Menschen profitieren von den kiwigrünen Ringen.

„Wir bewegen Jung und Alt“, so der Slogan des von Leader geförderten Projekts, das im Stadthaus zum Training, gepaart mit vielen Informationen, einlud. Detlev Friedriszik ist der Motor, der nicht müde wird, die kiwigrünen Schwingringe, Smoveys genannt, anzupreisen. Er ist Parkinson-Patient und weiß, worum es geht.

Einmal ist ihm wichtig, die Parkinsonsche Erkrankung aus der Tabu-Zone in die Öffentlichkeit zu heben. „Da mache ich lieber die Leute verrückt, als nur rumzusitzen“, sagt er. Seit Jahren ist er sportlich aktiv und gilt als Bewegungsheld im Kampf gegen die Krankheit. Wie positiv die Schwingringe den Gang eines Parkinson-Patienten beeinflussen, demonstrierte er vor Publikum. Der beidseitige Schwung sorgt für einen rhythmischen, sicheren Gang.

Erfolgreich läuft der Einsatz der Ringe auch in Rheinberger Schulen und Kitas. Kinder mit Gleichgewichtsstörungen profitieren. Nutzen aggressive, verhaltensauffällige Kinder vor dem Unterricht das Smovey-Angebot, läuft der Unterricht reibungsloser. „Selbst das Training mit behinderten und nichtbehinderten Kindern führt zu einem positiven Miteinander“, so Friedriszik.

Dass Sport lebensverlängernd sei und vor allem die Beweglichkeit stärke, erlebe er immer wieder im Kreis von Parkinson-Erkrankten. „Viele haben einfach nichts mehr gemacht, vereinsamten und wurden immer bewegungsunfähiger. Wichtig ist aber, die Bewegung nicht aufzugeben“, so sein Appell. Längst hat sich bestätigt, dass die Schwingringe keine Eintagsfliege sind, sondern immer mehr bewegungsfreudige Menschen faszinieren.

„Sport steigert das Wohlbefinden. Lassen Sie der körperlichen Betätigung freien Lauf“, forderte Heinrich Friedrich Heselmann das Publikum im Stadthaus auf. „Gemeinsamer Sport verbindet und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir gerade jetzt dringend brauchen“, so der stellvertretende Landrat.

Viel verkehrt machen kann man mit den Schwingringen nicht, sagt Trainerin Silke van Beuningen. Leichte Aufwärmübungen vorab seien ratsam. „Die Schwingringe kann ich überall einsetzen, in der Küche, im Wohnzimmer, beim Joggen oder beim Spaziergang“, so van Beuningen. Ein Übungspaket soll es demnächst per App geben.