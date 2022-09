Angebot in Neuss : Schwimmvereine stehen vor verschiedenen Herausforderungen

Angebot in Neuss

Neuss Die TG Neuss verfügt kaum noch über genügend Übungsleiter. Im Neusser Schwimmverein führt die reduzierte Wassertemperatur zu kleineren Kursen.

Die Auswirkungen der Energiekrise würden laut Ingo Sonnenberg, Pressesprecher der TG Neuss, vor allem die Bereiche mit hohen Kosten – wie beispielsweise Schwimmbäder – stärker treffen als die Einschränkungen zu Corona-Zeiten. Der Vorsitzende der TG Neuss, Mario Meyen, ist deshalb bereits mit allen relevanten Gremien in Kontakt. „Der Sport ist schließlich ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft und in Sachen Schwimmen sogar überlebenswichtig“.