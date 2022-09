Neuss sucht Helden : Sparkasse Neuss sucht die HeimatHelden 2022

Neuss Die Sparkasse Neuss sucht Ehrenamtler, die sich in der Region Neuss im Jahr 2022 als „HeimatHelden“ besonders engagiert haben. Unter dem Motto „Klassische Helden retten die Welt. HeimatHelden retten die Region“, können die Teilnehmer der Aktion Preisgelder zwischen 2000 und 5000 Euro gewinnen.

Im November wird die Sparkasse Neuss über die Gewinner der Aktion berichten, die von einer eigenen Jury ausgewählt werden. Die feierliche Preisverleihung findet im Januar 2023 im Sparkassen-Forum statt. Die Sieger der Neusser Aktion für 2022 werden außerdem für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Dieser richtet sich jährlich an die rund 30 Millionen Ehrenamtler in Deutschland, die zuvor, wie in Neuss, bei den etwa 700 regionalen Ehrenamtspreisen gewürdigt wurden. Der Deutsche Ehrenamtspreis wird in fünf Kategorien vergeben, die jeweils mit 5000 Euro dotiert sind.