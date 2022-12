25. Kölsche Weihnacht in Neuss Jubiläum op Kölsch

In der Lesung aus dem Lukas-Evangelium wurde deutlich, wie fröhlich und lebensnah Mundart klingen kann, wenn „dat Mädsche Maria“ vom Erzengel Gabriel Besuch bekommt und „net bang sin“ soll. In ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Jabs-Wohlgemuth daran, dass Weihnachten kommt und auf die Welt trifft, wie sie ist. Sie plädierte dafür, dass die Menschen einen Schritt näher aufeinander zukommen. Musikalisch übernahm dann das Duo wieder die Regie. So fanden auch Lieder von kölschen Größen wie Brings und den Höhnern ihren Weg in die Kirche. Fester Bestandteil des Programms in Neuss: Gloria in exelsis deo mit einem Text von den Höhnern. Ihre kölsche Weihnacht bringen Monika Kampmann und Ingrid Ittel-Fernau jährlich in zahlreichen Konzerten unter die Menschen, Stress ist das für die beiden lebensbejahenden Frauen aber nicht. „Wenn es losgeht, macht es nur noch Spaß“, erklärt Kampmann.