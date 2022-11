Angebot in Neuss Besinnliche Kulturangebote in der Adventszeit

Gang durch den Advent Nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung gibt es in diesem Jahr wieder den „Gang durch den Advent“. An wechselnden Orten wird an allen Adventssonntagen auf Weihnachten eingestimmt. Gestartet ist die Reihe bereits am vergangenen Sonntag in der Stadtbibliothek, weiter geht es am Sonntag, 4. Dezember, 13 Uhr, im Rheinischen Landestheater. Geboten wird eine Mischung aus Literatur und Musik von der Musikschule Neuss. Der Eintritt ist frei, Platzkartenreservierung über die Theaterkasse. Am darauffolgenden Sonntag, 11. Dezember, dem dritten Advent, geht es im Romaneum weiter. Traditionell gibt es zur Begrüßung Musik von einem Blockflöten-Ensemble, und das Nachwuchsorchester „Concerto“ präsentiert musikalische Hits. Das Team der Alten Post wird lesen. Passend dazu ertönen Bläserklänge.