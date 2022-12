Politik in Neuss Rita Süssmuth wird Ehrenbürgerin

Geboren wurde Rita Süssmuth am 17. Februar 1937 in Wuppertal. Nach dem Abitur studierte sie Romanistik und Geschichte, im Postgraduiertenstudium Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie und wurde 1964 zur Dr. phil. promoviert. Von 1966 an war sie als Dozentin beziehungsweise Professorin an mehreren deutschen Hochschulen tätig. Von 1982 bis 1985 leitete sie das Institut „Frau und Gesellschaft“.