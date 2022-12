Interkulturelles Theaterprojekt in Neuss Kleine Menschen auf großen Reisen

Die Kinder der St.-Peter-Schule in Rosellen wurden am Donnerstag für die Dauer ihrer Theateraufführung zu „kleinen Menschen auf Reisen“. Das von ihnen mit Unterstützung der Schauspielerin und Regisseurin Stefanie Kirschbaum geschriebene Theaterstück ist an den Roman „Ein kleiner Herr auf Reisen“ des Neusser Autoren Josef Ippers angelehnt, allerdings nur so fest oder lose, wie es den Kindern beliebt. Handlung, Texte und Musik stammen von ihnen. Die Aufführung fand im Rahmen eines interkulturellen Projektes statt, das Stefanie Kirschbaum in diesem Jahr neben Kindergärten zum ersten Mal auch in Grundschulen angeleitet hat.