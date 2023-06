Fahrrad-Unfall in Neuss Schwer verletzte Seniorin zurückgelassen

Der Unfall ereignete sich am Freitag, 2. Juni, gegen 16.30 Uhr auf dem Linneplatz. Die schwer verletzte Neusserin befand sich gemeinsam mit weiteren Personen im Zufahrtsbereich des Selikumer Parks und leinte ihren Hund an. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer stieß mit der Frau zusammen, hielt kurz an und entfernte sich in Richtung Park, als die anwesenden Personen nach den Personalien des Radfahrers fragten.