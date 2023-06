Moritz Breuer aus Neuss 16-Jähriger startet als Komponist durch

Der 16-jährige Neusser Moritz Breuer spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Trompete, vor fünf Jahren hat er Klavier dazu genommen. In beiden Fächern studiert er an der Musikschule der Stadt Neuss, seine Lehrer sind Norbert Braun (Klavier) und Thomas Heckers (Trompete). Das eigentlich Phänomenale aber ist: Seit einigen Jahren komponiert er auch, und durchaus erfolgreich. Bereits im vergangenen Jahr hat das Blasorchester des Quirinus-Gymnasiums – hier besucht er die Klasse 11 und möchte im nächsten Jahr sein Abitur machen – seine „Mittagssonne“ uraufgeführt. „Das habe ich als Hommage an Ennio Morricone komponiert“, erklärt er. Der Italiener hat die Filmmusik zu Sergio Leones Italowestern „Spiel mir das Lied vom Tod“ 1968 geschrieben. „Die Musik von etablierten Komponisten inspiriert mich ungemein“, sagt Moritz Breuer, „dazu kommen viele Ideen, wenn ich Bewegungen sehe.“