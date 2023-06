Fest der Kulturen Neuss ist bunt – und lebt das auch

Auf dem Freithof musste man nur seiner Nase folgen, dann fand sich etwas leckeres. Ein orientalischer, oder afrikanischer Hauptgang und zum Nachtisch ein französischer Crêpe, waren kein Problem. Im Mittelpunkt stand aber der Austausch und Information. Für Anne Pöggeler und Willi Jurk ist das Gespräch der Schlüssel. Sie hatten sich mit einer türkischen Spezialität am Stand der Puzzle-Frauen niedergelassen und unterhielten sich über die Vielfalt in Neuss. Durdu Yavuz, Vorsitzende der Puzzle-Frauen, einem Frauen Kulturverein, der offen für alle Nationen und Geschlechter ist, blickte zufrieden auf das bunte Treiben auf dem Freithof. „Es ist gut, dass wir wieder hier mitten in der Stadt sind, wir sind von Anfang an dabei“, sagte Yavuz. Was die Integration der Kulturen und die Zusammenarbeit mit der Stadt angeht, sieht sie Neuss ganz gut aufgestellt. Auch wenn es immer etwas zu tun geben wird. Ute Böhm