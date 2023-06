Parteitag in Neuss Cornel Janßen soll FDP aus der Krise führen

Cornel Janßen (58) ist seit 38 Jahren in der FDP und hat – berufsbedingt – deutschlandweit schon viele Orts- und Kreisverbände der Partei kennengelernt. Aber wohl noch keinen, der sich so abgewirtschaftet und notleidend präsentiert wie zuletzt der Neusser OV. Aber obwohl Janßen, von 2014 bis 2020 Stadtverordneter in Neuss, heute in Kaarst wohnt und sich das Neusser Elend (vielleicht sogar mit Gruseln) aus der Ferne anschauen könnte, ließ er sich am Freitagabend im Kardinal-Bea-Haus zum neuen Vorsitzenden der FDP Neuss wählen. Bis nach der Landtagswahl 2027 will der Finanzexperte auf der Brücke bleiben. Weil, wie er glaubt, „personelle Kontinuität der FDP gut täte.“