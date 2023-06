Drogen in Neuss Kiloweise Drogen bei Polizeieinsatz gefunden

Polizeibeamte des Rhein-Kreis Neuss befanden sich am Samstag, 3. Juni, gegen 18.30 Uhr, auf Grund eines Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße. Aus einer der dortigen Wohnung konnten die Beamten starken Cannabisgeruch feststellen, jedoch öffnete keiner den Beamten die Tür. Daher wurde die Wohnung zwangsweise geöffnet und der Verdacht bestätigte sich.