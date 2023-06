Gender-Debatte in Neuss Grüne scheitern mit Idee von Unisex-Toiletten

Neuss · Mit ihrem in den Schulausschuss eingebrachten Antrag, Unisex-Toiletten in Neusser Schulen zu etablieren, sind die Grünen gescheitert. Warum die Idee so weltfremd nicht ist und wo sie bereits Realität ist.

05.06.2023, 04:50 Uhr

Jungen und Mädchen gehen in eine Unisextoilette. In Neusser Schulen wird diese Praxis vorerst nicht neu eingeführt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Von Susanne Zolke

Von außen betrachtet schien der Zeitpunkt eigentlich günstig: Am Rathaus hängt den ganzen Juni über eine Regenbogenflagge, ein Neusser Beitrag zum weltweiten „Pride Month“, in dem für die Sichtbarkeit und Rechte von Menschen jeglicher (sexueller) Orientierung demonstriert wird. Im jüngsten Schulausschuss hatten die Grünen einen dazu passenden Antrag eingebracht: darin baten sie die Verwaltung zu prüfen, „inwiefern geschlechtsneutrale Unisextoiletten bei anstehenden Sanierungen sowie beim Neubau von Toiletten an Schulen realisiert werden können.“