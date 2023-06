Ausfalltagsregelung für Tagespflegepersonen Durchbruch für die Kindertagespflege in Neuss

Die Bedingungen für die Arbeit von Tagespflegepersonen verbessern und ihnen neben 30 Urlaubstagen zusätzlich 21 bezahlte Krankheitstage gewähren: Dieses Ziel einte die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses in der jüngsten Sitzung am Donnerstag. Dabei entspann sich ein reger Schlagabtausch mit der Verwaltung, wie und wann dieses Ziel am Schnellsten zu realisieren sei. Für etwas Beschleunigung sorgte der Antrag, den die SPD-Fraktion einbrachte und damit den ursprünglich geplanten Sachstandsbericht der Verwaltung ablöste.