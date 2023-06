Familienbiwak auf dem Markt Jäger und Grenadiere feiern gemeinsam Geburtstag

Am Nachmittag zeigte die Floristin Daria Kaminski vom „Blumenzauber“, wie ein Blumenhorn hergestellt wird. „Ich brauche dazu 30 bis 45 Minuten“, erklärte die Floristin. Sie hatte eine Auswahl von Blumen mitgebracht. Das Blumenhorn ohne Blumen sieht seltsam aus: Das sind Gitterstrukturen aus Kunststoff, die ein Material umfassen, die wie Schwämme aussehen und funktionieren. Wie teuer so ein Blumenhorn ist? „Es kostet ab 250 Euro“, erklärte Kaminski. Das Wichtigste bestehe darin, „möglichst schöne Blumen auszusuchen“. Nachmittags kam ein prominenter Besucher: Kein Geringerer als Martin Flecken, der Präsident des Neusser Bürgerschützenvereins, richtete ein launiges und recht langes Grußwort an die Besucher. Er hatte viele interessante Informationen mitgebracht: „Grenadiere und Jäger waren schon vor mehr als 200 Jahren bekannt“, erfuhr das Publikum. Damals war festgeschrieben, dass sich niemand berauschen durfte. Flecken sprach zum Teil Neusser Mundart – er erklärte, dass es damals noch keine Zugnamen gab und dass die Männer nach ihrer Körpergröße Zügen zugeordnet worden waren, immerhin nicht nach Bauchumfang.