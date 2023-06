Wirtschaft im Rhein-Kreis Mittelstandsbarometer geht in die 16. Runde

Das Mittelstandsbarometer misst von Mitte Juni bis Mitte Juli zum 16. Mal den Puls der mittelständischen Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss. Seit 2008 startet jedes Jahr im Sommer eine Telefon-Umfrage, an der 500 nach repräsentativen Gesichtspunkten und per Zufallsstichprobe aus verschiedensten Branchen ausgewählte Unternehmen aus allen acht Kommunen an Rhein, Erft und Gillbach teilnehmen. So wird unter anderem erfragt, wie die Betriebe ihre derzeitige Geschäftssituation und die Aussichten für die nächsten Monate beurteilen. Sämtliche Ergebnisse werden sowohl für das gesamte Kreisgebiet als auch auf die einzelnen Kommunen bezogen ausgewertet und veröffentlicht.