Shakespeare-Festival in Neuss Papiersturm mit Musik

William Shakespeares Theater auf der Londoner Bankside fasste mehrere Tausend Zuschauer, der heutige Nachbau immerhin mehr als ein Drittel. Der Globe-Nachbau an der Neusser Rennbahn freut sich bei 500 Zuschauern über ein volles Haus. Manchmal wird aber auch im Wettbüro gespielt, für ein paar Dutzend Gäste, auf kleiner Bühne und nicht weniger sehenswert. So wie am Wochenende bei dem Besuch des Wipperfürther Papiertheaters von Peter Schauerte-Lüke. Trotz des herrlichen Wetters waren die Vorstellungen gut besucht.