Theater in Neuss „Hamlet on the Road“ – Farbtupfer für das Shakespeare-Festival

Neuss · Shakespeare neu gesehen: Mit Puppen und Musik interpretiert das tschechische Theatre Radost die Tragödie in „Hamlet on the Road“ im Globe ganz neu.

04.06.2023, 16:09 Uhr

Das Theatre Radost aus Brünn begeisterte das Publikum mit einem Mix aus Theater, Puppenspiel und Musik. Foto: Gracia und Darius Bialojan

Von Heribert Brinkmann

Ein großartiges Theatererlebnis hat das Theatre Radost aus Brno (Brünn) ins Globe-Theater gebracht. Mit seiner Produktion „Hamlet on the Road“ bescherte es dem Shakespare-Festival einen kräftigen Farbtupfer, eine Mischung aus Theater, Musik und Puppenspiel. Die Aufführung hätte eine größere Kulisse verdient. Dem Spiel in tschechischer Sprache geht ein wesentliches Moment verloren. Der Sprachwitz und die Anspielungen im Text von Pavel Trtílek liefen trotz der englischen Obertitel ins Leere. Die zahlreichen spontanen Lacher im Teil des Publikums, das der tschechischen Sprache mächtig war, lassen vermuten, dass eine wesentliche Rezeptionsebene leider verpuffte.