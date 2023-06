Jugendeinrichtung in Neuss Inklusives Ensemble feiert Zehnjähriges mit Uraufführung

„Pipapo und Sowieso, der Umgang mit dem ganz normalen Familienwahnsinn“, heißt das Theaterstück mit Live-Gesang, das die Regisseurin Bärbel Reimer, die auch die Bürgerbühne des Rheinischen Landestheaters (RLT) in Neuss geleitet hat, mit dem inklusiven Ensemble „Perfekt ist sooo langweilig“ entwickelt hat. Die Uraufführung ist am Sonntag, 4. Juni, 17 Uhr, in der inklusiven Jugendeinrichtung „Das Haus“, Hamtorwall 18. Am Montag, 5. Juni, ist das Stück um 18.30 Uhr im RLT zu sehen und am Sonntag, 18. Juni, 12 Uhr, wird es im Globe gezeigt.