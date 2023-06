Schützenfeste in Neuss Gnadental feiert Thomas I. Müller bei strahlendem Sonnenschein

Gnadental · Die Schützen in Gnadental sind am Wochenende ins Schwitzen gekommen: Nicht etwa, weil es für das kommende Jahr keinen König gibt, sondern wegen der Temperaturen. Das änderte aber nichts an der Lust auf Party.

04.06.2023, 16:21 Uhr

Schützenkönig Thomas Müller und seine Königin Anke nehmen gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer (2.v.l.) die Front ab. Foto: Stephan Seeger

Von Rudolf Barnholt