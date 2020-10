Corona in Neuss : Schulen setzen auf Eltern-Infoabende

Die Gesamtschule an der Erft bietet wie viele weitere Schulen in Neuss Eltern-Infoabende statt Tagen der offenen Tür an. Foto: Gesamtschule an der Erft

Neuss Die meisten weiterführenden Schulen in Neuss bieten Alternativen zu corona-bedingt wegfallenden Tagen der offenen Tür im November und Dezember.

Nach der corona-bedingten Absage der Tage der offenen Tür an den Schulen in Neuss wird nun an Ersatzangeboten gearbeitet. Die Gesamtschule an der Erft zum Beispiel bietet für Eltern zukünftiger Fünftklässler am 3. November und 1. Dezember von 18 bis 20.30 Uhr jeweils einen Informationsabend an. Die Teilnehmer erfahren dabei Grundsätzliches über die Organisation der Gesamtschule sowie alle möglichen Abschlüsse bis hin zum Abitur. Schulleiterin Elsbeth Faber erläutert das Konzept und die spezifischen Merkmale der Gesamtschule an der Erft. Zudem beantwortet sie zusammen mit Markus Nussbaum, Leiter der Jahrgänge 5 bis 7, und der didaktischen Leiterin Christiane Kötter die Fragen der Eltern. Die Besuche in verschiedenen Räumen der Schule werden in kleinen Gruppen erfolgen. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 02131 749685 im Sekretariat gebeten.