Nach Kellerfund in Neuss : Wetterhahn dreht sich wieder über St. Sebastianus

Nach Kellerfund in Neuss

Neuss Grundlegend saniert und mit Blattgold überzogen, dreht sich der seit Jahrzehnten verschollene Wetterhahn wieder im Wind. Seinen Körper bedecken die Namen all derer, die ihn oder die Kirche in der Vergangenheit saniert haben.

Die 1720 fertig gestellte barocke Innenstadtkirche St. Sebastianus wird derzeit saniert. Die Vorbereitungen dazu begannen mit einem fast schon sensationellen Kellerfund, als man im benachbarten Kloster auf einen seit Jahrzehnten verschollenen Wetterhahn stieß. Grundlegend saniert und mit Blattgold überzogen, dreht er sich seit Dienstag wieder hoch über der Niederstraße im Wind. Seinen Körper bedecken die Namen all derer, die ihn oder die Kirche in der Vergangenheit saniert haben. Auch Guido Assmann, bis September Oberpfarrer an St. Quirin und Auftraggeber der Sanierung, Severin Heiermann als Architekt und die Firma Metallbau Küppers haben sich dort namentlich verewigen dürfen. Auf dem Schweif stehen die Namen von Pastor Hugo Liedmann und Architekt Wilhelm Gilges, die die kriegszerstörte Kirche 1956 wieder aufbauen ließen.