Entscheid mit Strahlkraft für Heiligenhaus steht an : Mettmann diskutiert Gesamtschule

Entscheid mit Strahlkraft für Heiligenhaus steht an

Heiligenhaus/Mettmann Eltern setzen sich unmissverständlich für ein eigenes Angebot in der Kreisstadt ein. Dort steht eine Entscheidung an, die langfristig Konsequenzen für die Heiligenhauser Schullandschaft haben könnte.

(von/köh) Ob Mettmann eine Gesamtschule bekommt, beschäftigt die Verwaltung dort weiter. Bevor der neue Stadtrat am 3. November zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt, tagt der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport noch einmal. Einziger Tagesordnungspunkt: Gründung einer Gesamtschule in Mettmann.

In der Vergangenheit gab es Anläufe, in dieser Sache interkommunal zwischen Heiligenhaus und Mettmann auf einen Nenner zu kommen. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl von Einpendlern, die jeden Tag, von Mettmann aus kommend, die Heiligenhauser Gesamtschule besuchen. Heiligenhaus hat dafür die Beförderungskosten zu zahlen. Inzwischen gibt es, wie Bürgermeister Beck auf Anfrage sagte, keine gemeinsamen Runden mehr. Zwischenzeitlich war der Versuch unternommen worden, auf dem Weg über die Schulaufsicht bei der Bezirksregierung in einem moderierten Prozess zu Ergebnissen zu kommen.