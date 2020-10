Dreikönigenvierte in Neuss : Sperrungen wegen Straßenarbeiten - Kantstraße erhält neue Asphaltschicht

Neuss Die Kantstraße im Dreikönigenviertel erhält voraussichtlich in der kommenden Woche zwischen dem 4. und 6. November eine neue Asphaltdeckschicht.

Wie die Stadt mitteilt, muss dazu die Straße abgefräst werden. Zudem sind weitere vorbereitende Maßnahmen zum Asphaltieren notwendig. Vorbehaltlich der Witterungseinflüsse ist geplant, dass am Mittwoch, 4. November, die Fahrbahn zwischen Jülicher Straße und Bergheimer Straße abgefräst wird. Dazu muss die Kantstraße voll gesperrt werden. Am Tag darauf, Donnerstag, 5. November, werden die Schächte und Einbauten reguliert. Dabei bleibt die Netto-Filiale über die Uhlandstraße aber für Kunden erreichbar.

Anlieger, so informiert die Stadtverwaltung weiter, können Tiefgaragen und Garagenhöfe unter Rücksichtnahme auf die Baustelle anfahren. Am Freitag, 6. November, wird schließlich asphaltiert. An dem Tag ist die Straße nicht befahrbar, sie wird voll gesperrt, auch für die Anlieger. Die Netto-Filiale kann zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht mit dem Auto angefahren werden. Die Grundstücke auf der Kantstraße sind jedoch jederzeit fußläufig erreichbar. Im gesamten Fahrbahnbereich inklusive der Parkbuchten gilt ein Halteverbot. Nach Feierabend der ausführenden Firma können die Anlieger zwischen 19 Uhr und 7 Uhr auf den Nebenflächen der Kantstraße parken.

Der gesamte Baustellenbereich muss wochentags bis spätestens morgens um 7 Uhr „autofrei“ sein. Parkende Autos im Baustellenbereich werden abgeschleppt, kündigt die Stadt an. Aus bautechnischen Gründen ist am Tag des Deckeneinbaus die Kantstraße nicht befahrbar. Die Baufirma wird die direkten Anlieger vorab per Einwurfzettel nochmals informieren. Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge können die Kantstraße in Notfallsituationen jederzeit befahren.