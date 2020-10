Nahversorgung in Neuss : Wochenmarkt in Rosellen startet am 5. November

Neuss Die Anwohner in Neuss-Rosellen bekommen einen Wochenmarkt. Händler werden ihre Waren ab November auf dem Kirmesplatz anbieten. Der Markt wird einmal wöchentlich stattfinden.

Im Neusser Stadtgebiet gibt es einen neuen Wochenmarkt, in Rosellen. In der letztzen Sitzung des alten Stadtrats am 21. August hatte die SPD-Fraktion ihn beantragt. Jetzt steht das Datum für den Start fest: Am 5. November werden die Händler ihre Waren auf dem Kirmesplatz anbieten. „Ich freue mich sehr, dass das so schnell geklappt hat“, sagt die SPD-Stadtverordnete Verena Kiechle aus Rosellen. Und sie hofft, dass das Angebot von den Anwohnern gut angenommen wird. Gerade wegen der Corona-Pandemie sei sie in den vergangenen Wochen immer wieder auf das Angebot angesprochen worden. „Bislang müssen die Einwohner für Dinge des täglichen Bedarfs nach Allerheiligen oder Rosellerheide fahren, denn wir in Rosellen haben hier nichts, noch nicht einmal einen Bäcker“, so Kiechle.