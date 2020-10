Vorfall in Neuss : Dieb bestiehlt Seniorin am Geldautomaten

(Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Neuss Einen vierstelligen Geldbetrag ergaunerte sich ein Dieb am Sonntagmittag am Automaten einer Bankfiliale an der Neuenberger Straße.

Wie die Polizei mitteilte, wollte dort eine 70 Jahre Frau Geld abholen. Sie hatte bereits ihre Geldkarte und die dazugehörige Geheimnummer eingegeben, als sich der unbekannte Täter neben sie stellte und sie bedrängte. Minuten später verließ er die Filiale. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl und erstattete Anzeige.

(NGZ)