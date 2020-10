Neue Koalition in Neuss : IHK will „Rot Grün plus“ in die Pflicht nehmen

IHK will „Rot Grün plus“ in die Pflicht nehmen

Neue Koalition in Neuss

Neuss Die Schwerpunktthemen der neuen Koalition im Neusser Stadtrat sind laut der IHK nachvollziehbar. Die Politik solle die Erhaltung des Wirtschaftsstandorts darüber aber nicht vergessen.

NEUSS (abu) Die neuen Mehrheiten im Stadtrat („Rot Grün plus“) mit der Koalition aus SPD, Grünen und UWG beschäftigen auch die Wirtschaft. Schon vor der Kommunalwahl hatte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein sogenannte kommunalpolitische Positionen verfasst und an die Parteien und Kandidaten herangetragen. Das Ziel: Die Wirtschaftspolitik in der Region soll in der nächsten Legislaturperiode einen höheren Stellenwert bekommen.