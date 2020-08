Schließungen in Mönchengladbach : Diese Schulen und Kitas sind wegen Corona geschlossen

Welche Schulen und Kindergärten sind wegen des Coronavirus aktuell von einer Schließung betroffen? Foto: dpa/Brynn Anderson

Mönchengladbach Nach den Sommerferien und mit Beginn des Regelbetriebs in den Kindertagesstätten in Mönchengladbach kommt es auch zu Corona-Fällen in den Einrichtungen. Welche Schulen und Kitas sind geschlossen?

Kindergärten

Odenkirchen: Das städtische Gesundheitsamt hat die Kindertagesstätte Nikolaushof in Odenkirchen am Dienstag, 25. August, geschlossen. Eine Mitarbeiterin war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung soll am Montag, 7. September, wieder öffnen.

Schulen