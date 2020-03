Stadtmauerkonzept für Neuss : Neuer Rundwanderweg nach dem Hogenbergplan

Neuss Der im Jahr 1586 entstandene Hogenbergplan, eine Ansicht der mittelalterlichen Stadt aus der Vogelperspektive, beflügelt noch heute die Phantasie der Stadtplaner. „Er ist die Basis, an der wir uns orientieren“, sagte Planungsamtsleiter Christian Unbehaun, der mit seiner Kollegin Martina Winandi und Planungsdezernent Christoph Hölters am Donnerstag ein Stadtmauerkonzept vorstellte.

So fügt das Stadtmauerkonzept viel zusammen, was schon fertig ist. Die frei gelegte Mauer am Romaneum und damit oberhalb des mittelalterlichen Hafens gehört ebenso zum Projekt wie der Stadtmauerweg vom Freithof bis zum Glockhammer, oder der neu akzentuierten Mauerreste am Burgwallgraben. Aber an einigen Stellen muss noch an der alten Stadtkante gearbeitet werden, wenn sie sich in natura überhaupt nachzeichnen lässt. Das wird gerade auf der Ostseite der mittelalterlichen Stadt schwierig, sagt Winandi. Im Westen, Richtung Gründerzeitviertel, seien die Altvorderen mit der Stadtmauer schon sehr sensibel umgegangen, auf der Gegenseite aber sei viel verschwunden – zum Beispiel an der Stelle, wo sich heute das Tranktorparkhaus auftürmt. Aber auch dort, gleich hinter der AOK, gebe es Überraschendes zu entdecken, ergänzt Unbehaun. Darauf sollen die Rundwegs-Nutzer auch ein wenig gestoßen werden. 19 Erklärstationen entlang des Weges sollen Standort und Historie erläutern und einen Einstieg an jedem beliebigen Punkt der Tour möglich machen. Modelle und viel Licht, das gestaltend eingesetzt wird, kommen hinzu. Wenn Neuss 2022 den Hansetag ausrichtet, soll der Rundweg fertig sein, sagt Hölters. Aber er weiß schon jetzt: „Am schönsten erlebt man ihn im Dunkeln.“