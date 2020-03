Nach Konzert-Stream in Neuss : Musiker Ötte macht Facebook zur Quiz-Arena

Ötte – hier bei „Kaarst total“ – plant ein Quiz bei Facebook. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Wer möchte, kann am Samstag online mitraten.

Ein bisschen Trost spenden und etwas Ablenkung bieten in komplizierten Zeiten – das ist das Ziel des Neusser Musikers Ötte. Facebook hat er am Wochenende genutzt, um ein Wohnzimmer-Konzert zu streamen. Die Atmosphäre: intim, nah bei der Musik. Ötte nahm neben einer gemütlich und anheimelnd scheinenden alten Stehlampe mit großem Lampenschirm Platz, fast sah es aus, als könnte Mary Poppins jeden Moment um die Ecke biegen und Mut zusprechen. Dazu spielte er, die Akustikgitarre umgehängt, Songs, die zeigten: Musik verbindet. Das kam an. Fast 2000 Leute schauten sich Öttes Wohnzimmerkonzert an. Ein zweites Konzert plant er bereits, der Termin steht noch nicht fest. Ötte möchte es mit der Livemusik in der Facebook-Arena auch nicht überreizen. „Das soll jetzt keine Routine werden“, sagt er. Aber ablenken möchte er weiterhin – und dafür hat er sich auch schon etwas ausgedacht.

Am Samstag, 21. März, öffnet sich wieder der Facebook-Vorhang in Öttes gemütlicher Bude. „Ab 18 Uhr heißt es dann: Öttes Klugscheißer-Quiz“, sagt der Musiker. Nach dem „Onlineabend für die Seele“, so der Titel des Konzerts, folgt also der „Online-Spieleabend“. Über die genauen Spielregeln, die Fragen und wie das Ganze aussehen soll, sinniert Ötte noch. „Es geht jetzt vor allem darum, die Fragen zusammenzutragen. Die Idee zum Quiz war spontan, jetzt setze ich sie um.“ Und er ist gespannt, wie das Ganze – Ötte als Quizmaster – ankommt. Gut möglich, dass er danach weitere Ideen entwickelt, um via Social Media für etwas Ablenkung zu sorgen.