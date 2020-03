Spazierengehen in Neuss : Natur pur entdecken hinter dem Deich

Spazierengehen in Neuss

Der Pavillon mit dem markanten „N“ steht im Rheinpark nahe der Stelle, wo nach Napoleons Willen der Nordkanal in den Rhein münden sollte. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Der Rheinpark in Neuss: von der Rüstungsfabrik zum gefragten Erholungsgebiet für alle, die viel Platz zum Luftschnappen suchen.

Anschließend entstand im Rahmen der Europäischen Gartenschau Euroga 2002plus, was heute Erholungssuchende begeistert: ein Landschaftspark auf 29 Hektar. Wer auf den Wegen zwischen Erftmündung und Sporthafen auf der einen Seite und dem Rheinparkcenter auf der anderen Seite unterwegs ist, kann nicht nur die Aussicht auf den Rhein genießen. Auf den Weiden stehen viele Pferde (bitte nur gucken, nicht füttern!) und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen entfaltet sich in diesen Frühlingstagen ein Blütenmeer. Hauptattraktion bleibt aber die typische Rhein-Auen-Landschaft, die anderswo oft von Besiedlung verdrängt wurde, am Rheinpark jedoch erhalten blieb und teilweise sogar extra neu angelegt wurde.