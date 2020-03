Theater am Schlachthof Neuss : Rückkehr nach Neuss mit eigener Theaterfassung

Jürgen Eick hat als Regisseur und Schauspieler in Neuss angefangen. Mittlerweile ist er Geschäftsführender Vorstand des E-Werk Freiburg. Foto: M. Dorazillo. Foto: Marc Dorazillo

Neuss Aus dem Buch „Erschlagt die Armen!“ hat Jürgen Eick eine Theaterfassung erstellt, die er im Theater am Schlachthof zeigt.

Die Angst vor dem Coronavirus verschont auch sein Theater nicht. Jürgen Eick (50), gebürtiger Neusser, der seit 2015 dem E-Werk Freiburg als Geschäftsführender Vorstand und „künstlerischer Leiter“, wie er sagt, vorsteht, fragt sich allmählich doch, ob nicht auch Theaterveranstaltungen irgendwann abgesagt werden müssen. Aber so lange macht er weiter, kommt jetzt mit einer eigenen Fassung und Inszenierung nach Neuss ins Theater am Schlachthof, wo er zu den Gründungsvätern gehört. „Erschlagt die Armen!“ heißt das Stück, das auf einem Roman von Shumana Sinha beruht und als Monolog von Eicks Frau, der Schauspielerin Hannah Atischeh Braun, gespielt wird.

Von Neuss aus war er nach Ansbach gegangen, hatte das Theater in der Kaspar-Hauser-Stadt aufgebaut und neun Jahre lang geführt. „Irgendwann musst ich überlegen“, erzählt er lachend, „oder ich zulasse, dass mir in Ansbach ein Denkmal gebaut wird oder ich lieber etwas Neues beginne.“ Er hat sich für das Zweite entschieden – und sich selbst eine Inszenierungspause verordnet, die er erst wieder unterbrach, nachdem er das Buch von Sinha gelesen hatte.

Info Zwei Vorstellungen im Theater am Schlachthof Foto: Natascha Popov Das Stück Hannah Atischeh Braun spielt eine Dolmetscherin, die in einer Asylbehörde arbeitet und einem Migranten eine Weinflasche über den Kopf gehauen hat. In einer Zelle der Polizei erzählt sie in einem Monolog, was sie dazu getrieben hat. Eick hat die Fassung aus dem 2015 erschienenen Roman gefiltert. Die Autorin hat selbst als Dolmetscherin in einer französischen Behörde gearbeitet. Vorstellung Das Stück wird im Freitag und Samstag um 20 Uhr im Theater am Schlachthof (Blücherstraße 31, 02131 277499) gezeigt.

„Ein unglaublich tolle Frauenrolle“ habe er damit gefunden, sagt er, sie spontan seiner Frau nahe gebracht, die letzten Endes auch zusagte, sie zu spielen. „Ein Monolog, der im Grunde ein Dialog mit sich selbst ist“, sagt er, „ist schließlich keine einfache Sache.“ Nur fand er es schade, die Inszenierung ausschließlich in Freiburg zu zeigen. Zufrieden ist er erst, seitdem klar ist, dass er Mitstreiter in anderen Städten gefunden hat: Nach Neuss steht das Stück noch in Nürnberg und in Köln an.

Als Regieassistentin stand ihm im Übrigen Natascha Popov zur Seite, eine Schauspielerin, die schon am TaS inszenierte und in Freiburg lebt. Das allerdings wusste Eick nicht: „Ich hatte bei einem Telefonat im TaS einfach gefragt, ob sie nicht zufällig in Freiburg jemand wissen, der Regieassistenz bei mir machen will.“ Eick selbst wohnt mit Familie (dazu gehören noch zwei Jungs) gern in Freiburg. Direkt von Ansbach ist er dorthin gegangen, und mit „Neuss ist eine Herzensangelegenheit“ kommentiert er seine Immer-wieder-Rückkehr in die Stadt. Sogar für die Intendanz des RLT hatte er sich nach dem Weggang von Bettina Jahnke beworben. „mit einem guten Konzept“, sagt er selbstbewusst, aber auch mit der Erkenntnis, dass er „tiefe Einschnitte in den Sparten“ des RLT verlangt hätte.