Corona-Auswirkungen in Neuss : Beerdigungen finden nur noch im kleinsten Kreis statt

Neuss (jasi) Das Coronavirus hat auch in Neuss die Beerdigungskultur spürbar verändert. Bereits am Mittwoch hat die Verwaltung die städtischen Friedhofskapellen geschlossen. Bestattungen können zwar auch weiterhin vorgenommen werden, die Trauerfeiern finden nun allerdings im Bereich vor den Kapellen statt.

Meist würden vor der Kapelle oder zum Beispiel am Rundbrunnen auf dem Hauptfriedhof noch ein paar Worte gesprochen, ehe man gemeinsam zur Grabstätte geht. Doch die Vorgaben zu berücksichtigen, bedeutet auch: keine Umarmungen, keine trostspendende Hand auf der Schulter und keine anderen Berührungen jeglicher Art. Darüber hinaus müssen alle Angehörigen, die an der Beerdigung teilnehmen, einen Zettel mit ihren Kontaktdaten – Name, Anschrift, Telefonnummer – ausfüllen. „Die Daten werden dann nach der Beerdigung gesammelt in einem Briefumschlag an die Friedhofsverwaltung übergeben“, sagt Broich. Hintergrund ist, dass man im Fall einer Infizierung besser nachvollziehen kann, zu welchen Personen der Erkrankte in den vergangenen Tagen und Wochen Kontakt hatte.