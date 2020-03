Neues Geschäft : Neuss bekommt seinen ersten „Unverpackt“-Laden

Ramona Koch eröffnet mit ihrem Mann Viktor im Juni einen „Unverpackt“-Laden in der Neusser Innenstadt, Am Glockhammer. Foto: Viktor Koch

Neuss In den Nachbarstädten Düsseldorf und Kaarst gibt es sie bereits – ab Juni soll es auch in Neuss so weit sein. Dann wird Am Glockhammer 17 in der Innenstadt der erste „Unverpackt“-Laden eröffnen.

Von Simon Janßen

Ein Konzept, mit dem der aktuelle Zeitgeist rund um Klimawandel-Diskussionen und Nachhaltigkeits-Debatten aufgegriffen wird. Denn das Sortiment wird lose – also frei von Verpackungen – angeboten. Und so funktioniert’s: Kunden bringen sich für den Transport einfach eigene Behälter wie Beutel, Gläser oder Dosen mit oder kaufen sie vor Ort. Der erste Schritt im Ladenlokal ist das Abwiegen der Behälter auf der Kundenwaage. Das angezeigte Leergewicht des Behälters wird darauf notiert. Danach kann es losgehen: Kunden füllen zunächst die gewünschte Menge eines Produkts ab, an der Kasse wird nur das Produktgewicht berechnet und bezahlt. Neben Lebensmitteln sollen in Neuss auch Wasch- und Reinigungsmittel, Hygiene- und weitere „Zero Waste“-Produkte angeboten werden. Hinter dem ersten „Unverpackt“-Laden in der Quirinusstadt stecken Ramona und Viktor Koch – ein junges, motiviertes Ehepaar. „Dass ich mich mal selbstständig mache, war für mich vor drei Jahren noch unvorstellbar, doch das Konzept von Unverpackt-Läden hat mich begeistert“, sagt die 33 Jahre alte Ramona Koch.