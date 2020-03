Zentrum für seelische Gesundheit in Neuss erweitert : Grundstein für Erweiterungsbau wurde ohne Gäste gelegt

Zentrum für seelische Gesundheit in Neuss erweitert

Neuss Keine Gäste, kein Architekt, kein Bürgermeister und viel Abstand zueinander – bei der Grundsteinlegung zum Erweiterungsbau des St.-Alexius-/St.-Josef-Krankenhauses an der Nordkanalallee lief zu Corona-Zeiten am Donnerstag vieles anders als gewohnt. Eine Segnung bekam der sogenannte „fünfte Finger“ dennoch durch Pfarrer Franz-Josef Haas.

„Es sind schwierige Zeiten. Dennoch möchten wir nach vorne blicken und der hohen Nachfrage an unsere Einrichtung gerecht werden“, erklärte Martin Köhne, Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Krankenhauses den Grund für die Millioneninvestition in das „Zentrum für seelische Gesundheit“ in Neuss.