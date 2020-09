In der Nacht zu Freitag : Massenschlägerei am Marienkirchplatz in Neuss

Massenschlägerei am Marienkirchplatz in Neuss

In der Nacht zu Freitag

Archivbild: Die Polizei musste in der Nacht zu Freitag wieder einmal zum Marienkirchplatz ausrücken. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Die Polizei wurde in der Nacht zu Freitag wegen einer Massenschlägerei zum Marienkirchplatz in der Neusser Innenstadt gerufen. Ein Anwohner berichtet von Verfolgungsjagden.

Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Beamten, weil er beobachtet hatte, wie zwei Gruppen von Männern, etwa 13 bis 15 Personen insgesamt, in einer aggressiven Auseinandersetzung aufeinander einschlugen. Als kurze Zeit nach dem Notruf Streifenwagen am Tatort eintrafen, waren die Beteiligten laut Polizei zum größten Teil geflohen. Die Beamten stellten vor Ort lediglich einen 29-Jährigen fest, der leicht verletzt war. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er keine hilfreichen Angaben zu den anderen Beteiligten machen konnte.