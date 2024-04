Polizeieinsatz in Jüchen Alkoholisiert und ohne Führerschein vom Unfallort entfernt

Noch während der Unfallaufnahme wurde der Polizei ein auf der Schulstraße in Gierath abgestelltes Auto gemeldet, das stark beschädigt war. Das durchgegebene Kennzeichen stimmte mit dem des auf der Kreisstraße 25 verunglückten Pkw überein. An dem Auto stellten die Beamten nicht nur Unfallspuren fest, sondern auch ein Nummernschild mit gefälschtem Siegel und nachgeahmter TÜV-Plakette. Auf dem Beifahrersitz entdeckten die Polizisten zudem ein Ausweisdokument, dessen Foto auf die Personenbeschreibung des Fahrzeugführers an der Unfallstelle zutraf.