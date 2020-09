Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Neuss : Flugtaxis für Neuss - Klug oder Quatsch?

In Neuss wird über Pläne für Flugtaxis diskutiert. Foto: Wilfried Küfen

Meinung Neuss Das Thema war schon 2018 gut für Lacher, Hohn und Spott: Als Dorothee Bär, damals gerade am Start als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, in einem Nebensatz von Flugtaxis in Deutschland sprach, dauerte es Wochen, bis sich der Shitstorm wieder legte.