Proben in Neuss genommen : Zu hohe Nitratwerte im Wasser

Neuss 70 Proben wurden jetzt an einem Infostand in Neuss untersucht. Der VSR Gewässerschutz schlägt nun Alarm – und kritisiert die „Agrar-Lobby“ scharf.

Ob das auch ohne Gesundheitsgefährdung möglich ist, wollten 70 Neusser Bürger wissen und ließen ihre Wasserproben jetzt untersuchen. Fast jeder fünfte Brunnenbesitzer aus dem Raum Neuss, Kaarst, Korschenbroich, Grevenbroich, Dormagen wurde enttäuscht: Die Nitratkonzentration ihrer Wasserprobe überschreitet den Grenzwert der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter. Die Ursache für die hohe Nitratbelastung des Grundwassers sei die intensive Landwirtschaft. „Die EU-Agrarpolitik fördert bis heute Betriebe, für die hohe Erträge an erster Stelle stehen und die Verringerung der Nitratbelastung nur lästige Auflagen sind, die sie versuchen zu umgehen“, kritisiert Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende im VSR-Gewässerschutz. Die gemeinnützige Organisation fordert von der Politik, dass Subventionen nur noch an Landwirte mit einer gewässerschonenden Bewirtschaftung gezahlt werden.

Am Informationsstand und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich viele Brunnenbesitzer wütend über die Nitratbelastung der Region. Sie möchten es nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist. Vielen Bürgern wurde nach Angaben des VSR durch ihr eigenes Ergebnis klar, wie stark das Grundwasser in ihrer Region bereits belastet ist und möchten eine Änderung.

Der VSR-Gewässerschutz fordert in diesem Zusammenhang die Agrarpolitik auf, die anstehende EU-Agrarreform so zu gestalten, dass die Nitratbelastung der Gewässer verringert wird. Die Subventionen an Betriebe, die das Grundwasser stark belasten, hätten „große Probleme“ geschaffen. Nur die großen Betriebe könnten mit intensiver Bewirtschaftung den „Dumpingpreisen der Discounter“ standhalten. Die bäuerliche Landwirtschaft sei regelrecht „verdrängt“ worden und die ökologische Landwirtschaft hätte nicht so wachsen können, wie es für eine gesunde Umwelt notwendig wäre. Dort werde auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Stickstoffdüngern verzichtet und die Zahl der Tiere orientiere sich an der Fläche, die dem Betrieb zur Verfügung steht. So würden Nährstoffüberschüsse bestmöglich vermieden. Der ökologische Landbau könne die von der Agrarindustrie hervorgerufene Nitratbelastung erheblich verringern. „Es wird höchste Zeit für eine Agrarpolitik, die sich ihrer ökologischen Verantwortung bewusst ist und eine umweltverträgliche und nachhaltige Landwirtschaft fördert“, sagt Susanne Bareiß-Gülzow.