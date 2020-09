Kommunalwahl 2020 in Neuss : Frontalangriff auf Stadt ist in der CDU umstritten

Neuss Die Wahlkämpfer um Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Büchler teilen die Kritik der Gielenstraßen-Anwohner und von Investoren an der Stadtführung und ihrer Planungspolitik. Kritik an dieser Haltung kommt aus den eigenen Reihen.

Die greift diese Unzufriedenheit der Investoren und den Unwillen der Anwohner gegen die Supermarkt- und Wohnbauplanung der Firma Ten Brinke an der Gielenstraße auf und benutzt beides für einen Frontalangriff auf die Verwaltung und den Bürgermeister. „Bauen und Planen geht zu langsam“, schimpft Bürgermeisterkandidat Jan-Philipp Büchler angesichts der Hängepartie am Berghäuschensweg. Und an den im Juni bekannt gewordenen Plänen für das Areal zwischen Stern- und Gielenstraße moniert er fehlende Maßstäblichkeit. „Wir wollen eine Wohnungsbaupolitik mit Augenmaß, die dem Quartier-Charakter Rechnung trägt“, sagte er am Freitag im Pressegespräch.