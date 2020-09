Dilek Gürsoy : Neusser Herzchirurgin veröffentlicht ihr erstes Buch

Neuss Schon als Kind wusste Dilek Gürsoy aus Neuss genau, dass sie einmal Ärztin werden würde. Von dem Hürdenlauf, der ihr bevorstehen würde, ahnte sie jedoch nichts. Geschafft hat sie es trotzdem!

In ihrem ersten Buch „Ich stehe hier, weil ich gut bin“, das am Freitag erschienen ist, erzählt sie von ihrem Weg. Es ist eine Geschichte, die von Solidarität, Liebe und Familie handelt – und von starken Frauen, allen voran der eigenen Mutter. Als türkische Gastarbeiterin kam sie in den 70er Jahren nach Deutschland und entwickelte durch ein schweres Schicksal große Stärke, die sie an ihre Tochter weitergab. Offen und authentisch schreibt Dilek Gürsoy über die Hindernisse, die sie als Frau überwinden muss, um sich in der Männerdomäne Chirurgie – mit nur fünf Prozent Frauen in Führungspositionen – zu behaupten.