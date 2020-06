Kostenpflichtiger Inhalt: Talkrunde in Neuss : „Gesundheitssystem hat Stresstest bestanden“

Die Teilnehmer sprachen beim „Talk am Pegel“ über die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Foto: CDU/Screenshot: Zoom-Konferenz

Neuss Der dritte „Talk am Pegel“ fand nicht live in der Pegelbar statt, sondern als Video-Konferenz. Das lag an Corona, und die Pandemie war dann auch das beherrschende Thema. Gesundheitsminister Laumann betonte, dass es sich gelohnt habe, tief in die Grundrechte der Menschen eingegriffen zu haben.