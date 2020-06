Ausbau in Vorst und Driesch : Glasfaser - Hoffnung auf die letzten Anträge

Vorst/Driesch Die Verlängerung der Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser für den Netzausbau in Vorst und Driesch ist abgelaufen, ohne dass die 40-Prozent-Marke erreicht wurde.

Nach letztem Stand haben nur 36 Prozent Interesse bekundet. Die letzten Prozent sollen in drei weiteren Terminen gesammelt werden: Am 26./27. Juni (11 bis 19 und 9 bis 15 Uhr) sowie am 3./4. Juli (gleiche Uhrzeiten) wird die Deutsche Glasfaser vor dem Rewe-Markt in Vorst stehen und Anträge entgegen nehmen. „Wir hoffen, dass wir dann in die Zone kommen, in der die Glasfaser den Ausbau realisiert“, sagt Dilek Haupt, Vorsitzende des Vereins Driescher Ortsmitte. Der Kaarster Wirtschaftsdezernent Stefan Meuser bedauert dieses Ergebnis: „Als Stadtverwaltung hätten wir uns für die Bürger in den Ortsteilen und für den Standort ein anderes Ergebnis gewünscht. Nun müssen wir darauf hoffen, dass die Deutsche Glasfaser den Ausbau trotz der fehlenden Prozent vollzieht“. Die Stadt stehe mit dem Unternehmen im Dialog und werde sich weiterhin für den Ausbau einsetzen.