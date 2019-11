German Medical Award zeichnet Düsseldorfer Initiativen aus : Preis für Düsseldorfer Medizin-Studierende

Düsseldorf Nachwuchs-Ärzte der Uni und Patientenfürsprecherin der Uni-Klinik wurden mit Medical Award geehrt

15 Einrichtungen und Experten, die sich um Transparenz und Qualität in der Medizin verdient machten, zeichnete der German Medical Club in diesem Jahr aus. Der German Medical Award wurde zum dritten Mal vergeben, erstmals fand die Veranstaltung in Düsseldorf im Rahmen der Medica und in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf und Andreas Meyer-Falcke, Dezernent für Gesundheit, statt. Die Schirmherrschaft übernahm Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

„Medical Woman of the Year” wurde Herzchirurgin Dilek Gürsoy. „Ich sehe jeden Tag schwerstkranke Patienten, ich appelliere an die Gründung einer Klinik für künstliche Herzchirurgie in Europa, in Deutschland, in NRW, gerne auch in meiner Heimatstadt Neuss”, sagte sie. Ihr Ziel: Sie will für Patienten eine Alternative zur Herztransplantation schaffen. Als erste Frau in Europa führte sie 2012 bei einem Patienten eine Kunstherz-Implantation durch.