Vergleich deutscher Städte : Neuss nimmt an Umfrage zur Lebensqualität teil

Neuss nimmt an Umfrage zur Lebensqualität teil

Das Rheinufer – hier in Grimlinghausen – steht für Lebensqualität. Foto: Hammer, Linda/Hammer, Linda (lh)

Neuss Wie lebenswert ist Neuss im Vergleich mit anderen Städten? Das soll bei einer Umfrage ermittelt werden, an der die Quirinus-Stadt erstmals teilnimmt. Ein Überblick, wann es losgeht und wie es funktioniert.

Im November soll es losgehen. Dann möchte sich Neuss erstmals an der durch den Bundesverband der Deutschen Städtestatistiker (VDSt) koordinierten Umfrage zur Lebensqualität in deutschen Städten beteiligen. Die Zusage an der betreffenden Stelle beim VDSt wurde bereits hinterlegt. Insgesamt wird mit Kosten von rund 11.000 Euro gerechnet. Das teilt die Stadt mit.