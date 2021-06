Sparkasse hilft Bruderschaft : Rosellerheide erhält erste Schützenampel außerhalb der City

In Rosellerheide freut man sich über die eigene Schützenampel. Foto: Bruderschaft

Rosellerheide-Neuenbaum In Duisburg sind es Bergmänner, in Bremen die berühmten Stadtmusikanten und in Emden zieren gar zwei Ottifanten eine Ampelanlage. Neuss hat sich für Schützen entschieden, die an den Fußgängerampeln den Verkehr regeln. Weil diese Idee Nachahmer in den Ortsteilen findet, hat die Stadt schnell einige Regeln aufgestellt.