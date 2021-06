Lage im Rhein-Kreis Neuss : Bei Impfterminen ist weiterhin Geduld gefragt

Neuss Mit der Aufhebung der Impfpriorisierung steigt bei den niedergelassenen Ärzten die Nachfrage nach Impfterminen. Allerdings ist Geduld gefragt.

„Es steht und fällt alles mit der Menge an zur Verfügung stehendem Impfstoff“, sagt Gerhard Steiner, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung im Rhein-Kreis Neuss. Und da steht momentan schlicht nicht ausreichend zur Verfügung. Nicht jeder Impfwunsch kann daher unmittelbar in den ersten Wochen nach Aufhebung der Impfpriorisierung erfüllt werden. Darauf hat auch der Rhein-Kreis in einer Erklärung hingewiesen. Wichtig sei, die Impfbereitschaft beim Hausarzt zu hinterlegen. Diese würden sich melden, sobald ausreichend Impfstoff da ist.