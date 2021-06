Weiterer Anstieg erwartet : Deutlich mehr Asyl-Erstanträgen im Vergleich zum Vorjahr

Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg. Foto: dpa/Daniel Karmann

Berlin In Deutschland haben im Mai mehr Menschen einen Asylantrag gestellt als noch im Vorjahr. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion erwartet einen weiteren Anstieg – und sieht die Bereitschaft der EU-Länder, Migranten aufzunehmen, schwinden.

Die Zahl der Menschen, die in Deutschland erstmals einen Asylantrag gestellt haben, ist im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in seiner am Montag veröffentlichten Statistik festhält, nahm die Behörde im vergangenen Monat 8278 neue Anträge von Schutzsuchenden und 950 Folgeanträge entgegen. Ein Jahr zuvor hatte die Zahl der Erstanträge deutlich niedriger gelegen (3777 Anträge). Allerdings waren die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten Reisebeschränkungen damals noch strikter gewesen.