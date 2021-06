Initiative unterstützt Flüchtlinge im Rhein-Kreis : Kompass D startet im Sommer durch

Mit einem neuen Film stellt die Initiative Kompass D ihre Arbeit am Beispiel von Absolventen der Unterrichtsangebote im Rhein-Kreis vor. Foto: Kompass D

Neuss Rhein-Kreis, Stadt Neuss und Unterstützer aus der Wirtschaft setzen ihr Bildungsprogramm für junge Flüchtlinge fort. Trotz der Corona-Pandemie bekommen demnächst 40 weitere Absolventen ihre Zertifikate. Gleichzeitig plant Kompass D für die Zukunft.

Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei, aber mit sinkenden Infektionszahlen wird vieles wieder möglich. Das gilt auch für die Initiative Kompass D. Ihrem Anliegen, junge Flüchtlinge mit gezielter Qualifizierung in Ausbildung und Arbeit zu bringen, will das Team um Sprecher und Initiator Johann-Andreas Werhahn im Sommer mit einem neuen Anlauf Nachdruck verleihen. „Für das Lernjahr 2021/2022 starten wir durch. Bitte planen Sie uns ab September, so wie auch in den vergangenen Jahren, in ihren Ideen- und Praktikumplanungen mit ein, damit die jungen Menschen aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, aber auch aus Deutschland dann zusätzlich durch Sie gefördert werden“, so appelliert Werhahn an die Unternehmen, die die Initiative unterstützen.

Kompass D geht zurück auf eine Idee aus der Werhahn KG, zahlreiche Firmen schlossen sich an, seit 2019 ist der Rhein-Kreis in Kooperation mit der Stadt Neuss verantwortlich mit im Boot. Der Bedarf an Unterstützung für die „Neu-Neusser“, wie Kompass D formuliert, sei, so Werhahn, unverändert gegeben. Die Statistiken des Rhein-Kreises zeigten deutlich, dass nach wie vor junge Menschen in den Rhein-Kreis kommen und auf vielfältige Hilfe in der Schule, beim Spracherwerb und der Suche nach Ausbildung und Arbeit angewiesen sind.

Info Mit Unterstützung zu Ausbildung und Beruf Zielgruppe Schulpflichtige Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren sowie junge Erwachsene im Alter von 18 bis 25 Jahren, die allein keinen Schulabschluss schaffen würden. Ziel Zusätzlich zum Schulunterricht werden die Teilnehmer individuell gefördert, um ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.

Finanziell sei das Projekt für 2022 gesichert. Werhahn dankt dafür einerseits dem Kreistag, der ein entsprechendes Budget bis Mitte 2022 verabschiedet hat, andererseits aber auch dem Unterstützerkreis aus der Wirtschaft, der sich weiter mit Spenden engagiert. Seit Beginn ihrer Arbeit im März 2016 hat die Initiative mehr als 220 jungen Menschen geholfen. Im Schuljahr 2020/21 konnte Kompass D an seinen fünf Standorten im Rhein-Kreis Neuss 71 jungen Menschen Unterricht anbieten. „Angesichts der schwierigen Bedingungen sind wir sehr froh, dass wir so viele junge Leute mit unseren Angeboten erreichen und fördern konnten. Und wir sind darauf auch ein wenig stolz“, so Werhahn mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Ende Juni bekommen rund 40 Teilnehmer der Kompass-D-Angebote ihre Zertifikate. Werhahn lobt ihr Durchhaltevermögen in einer Zeit, in der Unterricht und Schulungen oft digital, im Hybrid-Modell, in kleinen Gruppen und spontan an wechselnden Orten oder auch im Freien stattfinden musste. „Teamfähigkeit, Fleiß und auch gerade Durchhaltevermögen bewerten wir in ,Krisenzeiten’ sehr positiv. Alles Eigenschaften, die im realen Leben von Unternehmen anerkannt und gesucht werden“, sagt Werhahn. Wie bereits im vergangenen Jahr soll eine Ferienakademie dazu beitragen, dass die Kompass-D-Teilnehmer in der Pandemie versäumten Lernstoff schnell nachholen können. Als zusätzliche Förderung haben sich eine spezielle Hausaufgabenbetreuung und eine Kooperation mit dem Projekt Lesementor Neuss bewährt.