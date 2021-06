Familienfreundlichkeit in Neuss : CDU will Bodentrampoline in der Innenstadt

CDU will Bodentrampoline in der Innenstadt

Familienfreundlichkeit in Neuss

Neuss Ein Besuch der Neusser Innenstadt soll insbesondere für Familien mit kleinen Kindern reizvoller werden. Die CDU fordert daher eine Reihe von Maßnahmen. Und sie hat einen klaren Auftrag an die Stadtverwaltung.

Die CDU möchte, dass die Neusser Innenstadt familienfreundlicher gestaltet wird. Die Stadtratsfraktion der Christdemokraten hat daher einen entsprechenden Antrag für die nächste Sitzung des Bezirksausschusses Innenstadt eingebracht. Das Gremium tagt am Donnerstag, 10. Juli, ab 17 Uhr.

In ihrem Antrag fordert die CDU, dass der Spielplatz am Hamtorwall einer Schönheitskur unterzogen werden soll. Angeregt wird eine optische Aufwertung durch einen neuen Anstrich der Spielgeräte, außerdem soll einer der Schaukelsitze durch eine sogenannte Babyschaukel ersetzt werden. Zudem soll der Fußweg von der Niederstraße zum Spielplatz am Hamtorwall mit Bodenbemalung, einem Bodentrampolin und Bodenfiguren aufgewertet werden.